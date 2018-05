Scheidsrechter die opgeroepen werd voor WK door eigen land levenslang geschorst na corruptie

Fahad Al-Mirdasi (32) zal vermoedelijk niet in actie komen als een van de 36 scheidsrechters op het WK in Rusland. De scheidsrechter werd immers door de voetbalbond van Saudi-Arabië geschorst voor het leven nadat hij had aangeboden om de Saudische bekerfinale te vervalsen. Het is nu aan de FIFA om de schorsing ook internationaal te aanvaarden.

Al-Mirdasi had volgens de website goal.com via Whatsapp de voorzitter van Al-Ittihad gecontacteerd. Die club moest het in de bekerfinale van Saudi-Arabië opnemen tegen Al-Fhaisaly. De scheidsrechter bood aan om de wedstrijd te beïnvloeden in ruil voor steekpenningen. De voorzitter ging niet op het voorstel in en stapte met het bewijs naar de voetbalbond.

De voetbalbond opende een onderzoek en achtte de bewijslast voldoende om de scheidsrechter levenslang te schorsen. Ondertussen heeft Al-Mirdasi de feiten ook bekend. De Saudische bond heeft meteen de Wereldvoetbalbond FIFA gecontacteerd met de vraag om die uitsluiting ook internationaal te aanvaarden. Hierdoor kan de scheidsrechter worden geschrapt van de lijst voor het WK in Rusland, waarvoor hij geselecteerd was.

New post (Saudi FA urge FIFA to withdraw World Cup-bound referee Fahad Al Mirdasi after match fixing scandal) has been published on Fifa World Cup 2018 - https://t.co/VhyeazG3Du pic.twitter.com/2wXZg1rWQz — fifa worldcup 2018 (@fifawor70947421) 16 mei 2018

De FIFA moet nu beslissen of de schorsing effectief internationaal erkend wordt. Al-Mirdasi was in 2017 nog een van de scheidsrechters op de Olympische spelen in 2016 en de Confederations Cup van vorig jaar. Hij leidde er de wedstrijd om de derde plaats tussen Mexico en Portugal.