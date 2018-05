Everton ontslaat opnieuw zijn coach: Allardyce na half jaar bedankt voor bewezen diensten

Sam Allardyce is na een half jaar alweer ontslagen als coach van Everton. De situatie van “Big Sam” (63) was naar verluidt onhoudbaar geworden na felle kritiek van de supporters, Everton was op de achtste plaats geëindigd in de Premier League nadat Allardyce begin dit seizoen de ontslagen Ronald Koeman was opgevolgd.

“We willen Sam Allardyce bedanken voor zijn werk bij Everton de voorbije zeven maanden. Allardyce werd aangesteld in een moeilijke periode om de club weer wat stabiliteit te bezorgen en we zijn hem dankbaar dat hij daarin geslaagd is”, zegt CEO Denise Barrett-Baxendale op de clubwebsite. “Toch hebben we besloten, in het kader van ons langetermijnplan, dat we deze zomer een nieuwe coach zullen aanstellen. Onze zoektocht zal snel starten.”

De 63-jarige Allardyce werd eind november pas aangesteld als coach van Everton. De Brit volgde er de Nederlander Ronald Koeman op, toen Everton achttiende stond. Allardyce bracht de club daarna terug naar het linkerrijtje en eindigde als achtste. Daarmee kwam Everton een plek tekort voor Europees voetbal, maar ondanks zijn mooie parcours moet Allardyce nu toch al inpakken.

Vorig seizoen was Allardyce ook een half jaar actief als coach bij Crystal Palace. Van eind juli tot eind september 2017 was hij bondscoach van Engeland. Na amper een wedstrijd werd hij ontslagen, omdat hij in opspraak was geraakt door dubieuze uitspraken in een gesprek met undercoverjournalisten. Daarin zei hij onder meer dat hij bereid was om voor 400.000 pond uit te leggen hoe de transferregels van de Engelse voetbalbond FA omzeild konden worden. Voorheen was hij onder meer trainer van Bolton Wanderers, West Ham United en Blackburn Rovers.

Volgens Engelse media zou de Portugees Marco Silva, die in januari werd ontslagen bij Watford, de grootste kanshebber zijn om Allardyce op te volgen