Europarlementslid moet 56.000 euro voor “fictieve medewerker” dan toch terugbetalen

FN-Europarlementslid Mylène Troszczynski moet een bedrag van meer dan 56.000 euro terugbetalen aan het Europees Parlement. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie. De extreemrechtse politica had die som aan het parlement aangerekend als loon voor een waarschijnlijk fictieve medewerker en moest het bedrag terugbetalen en ging daartegen in beroep, maar het EU-Hof annuleert dat beroep nu.

Het Europees Parlement hief de parlementaire onschendbaarheid van Troszczynski in juni vorig jaar op, nadat er een onderzoek was gestart naar een parlementaire assistent van de vrouw. Ze had het Europees Parlement een bedrag van 56.554 euro aangerekend als loon van die medewerker, alleen zou diens takenpakket volledig fictief geweest zijn.

Het parlement besliste daarop dat Troszczynski het bedrag moest terugbetalen, maar de FN-politica ging daar niet mee akkoord en trok naar het Europees Hof van Justitie. Zij vond dat haar rechten op verdediging niet gerespecteerd waren en dat het Europees Parlement het Front National viseerde.

Het EU-Hof gaat daar niet mee akkoord en annuleert het beroep van Troszczynski nu in een arrest. Volgens de rechtbank heeft het parlement zijn beslissing voldoende gemotiveerd, is er geen enkel bewijs dat de assistent effectief door haar was tewerkgesteld en heeft ze de kans gekregen om zich te verdedigen. Bovendien is het aan de parlementsleden zelf om te bewijzen dat de uitbetaalde bedragen gebruikt zijn om reële kosten te dekken, en dus niet aan het parlement om te bewijzen dat dat niet zo was.

Troszczynski zit sinds 2014 in het Europees parlement. Ze is één van de drie FN- of oud-FN-parlementsleden van wie het Europees parlement in juni vorig jaar de parlementaire onschendbaarheid ophief. Voorzitster Marine Le Pen kwam onder vuur te liggen nadat ze de burgemeester van Nice had beledigd, haar vader en oud-FN-lid Jean-Marie had racistische verklaringen afgelegd.