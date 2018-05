Drie kinderen op nippertje gered van verdrinkingsdood, maar politie gaat niet op noodoproep van getuige: “Had beter verteld dat ze blond waren”

Anderlecht - Drie kinderen zijn zondagnamiddag in Anderlecht van de verdrinkingsdood gered. De jongste van de drie was in het water gegaan om zijn schoentje uit de vijver van het Astridpark te halen. Toen de jongen in paniek schoot, zijn het broertje en zusje hem achterna gesprongen. Enkele wandelaars konden de kinderen redden, maar de politie van Anderlecht achtte het niet nodig om ter plaatse te komen, aldus een ooggetuige aan La Capitale. “Misschien als ik beweerd had dat ze blond en blank waren, was de politie wel gekomen”, klinkt het.

De jongen, van om en bij drie jaar, was zondagnamiddag samen met zijn broer en zus, beiden zo’n tien jaar oud, aan de rand van de vijver in het Astridpark aan het spelen. Toen zijn schoentje in het water viel, wou hij het eruit vissen. “De vijver is bij de rand slechts enkele centimeters diep”, vertelt Defi-politicus en voorzitter van de lokale politieraad, Alain Kestemont aan Het Nieuwsblad. “Zodra je iets verder waadt, wordt het water er heel diep, ruim twee meter.”

De jongen kon nog niet zwemmen en ging enkele meters van de kant kopje-onder. Zijn broer en zus zijn hem dan achterna gesprongen om hem te redden, maar ook zij konden niet zwemmen. “Enkele passanten zijn dan direct in het water gesprongen en hebben de drie uit het water kunnen halen”, vertelt de voorzitter van de politieraad nog. “De kinderen hebben droge kleren en een warm drankje gekregen, hun moeder is hen dan komen oppikken. Geen van de drie moest naar het ziekenhuis. Ze zijn er met een nat pak en de schrik vanaf gekomen.”

Politie wil niet komen

“Toen ik dit alles zag gebeuren, omstreeks 16.30 uur, heb ik meteen de politie gebeld”, vertelt een ooggetuige aan La Capitale. Tot zijn grote verbazing achtte de dispatcher het niet nodig om iemand te sturen. “Ik heb vermeld dat de kinderen alleen waren, zonder toezicht van een volwassene. De politie vroeg me toen om ze beschrijven. Ik heb dan verteld dat een Arabisch sprekende man dacht dat het om drie kleine Syriërs ging. Misschien had ik dat beter niet vermeld, als ik hen verteld had dat het om kleine blonde blanke kinderen ging, dan waren ze misschien wel gekomen.”

“Onaanvaardbaar”

“Ik was er niet bij, maar als dit klopt, is dit onaanvaarbaar”, vertelt Kestemont nog. “Ik heb daags na het incident een schriftelijke vraag gesteld. De politie heeft nu dertig dagen om te antwoorden. Ik verwacht niet dat dit snel opgehelderd gaat worden, er moet nog een onderzoek gevoerd worden. Maar ik eis duidelijkheid, dit had veel dramatischer kunnen aflopen.”