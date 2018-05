Brandexpert vindt verkoold lichaam in uitgebrande loods in Melle, maar niemand weet wie slachtoffer is

Melle - Een illegaal, een zwartwerker, en inbreker of de brandstichter die zelf in de vlammen is gebleven? Het parket van Gent weet voorlopig niet van wie het verkoolde lichaam is dat meer dan een week na een zware brand in een loods in Melle werd gevonden. Dat het slachtoffer niet door de brandweer werd ontdekt maar door een brandexpert, maakt het mysterie er alleen maar groter op.

Een zware brand legde in de nacht van 26 op 27 april een groot deel van het loodsencomplex aan de Vijverwegel in Melle in de as. “Toen we ter plekke arriveerden, sloegen de vlammen al door het dak”, zegt de brandweer.

Carnavalsgroep De Triangeleers verloren hun praalwagen en al hun materiaal in de vlammen. Ecostore, een bedrijf dat alles voor ecologisch bouwen en verbouwen verkoopt, liep zware schade op. En ook het bedrijf I&S, dat papier voor sanitair en huishouden produceert, werd zwaar getroffen.

De brandweer moest een week ter plaatse blijven om na te blussen.

Toen de loodsen vorige week eindelijk werden vrijgegeven zodat de experts hun werk konden doen, deden ze daar een akelige ontdekking. Onder het puin van het bedrijf I&S vonden ze een verkoold lichaam terug. Geen van de huurders of eigenaars van de loodsen, missen naar eigen zeggen iemand. Dus werd het slachtoffer identificatieteam van de federale politie (DVI) er bij gehaald. Maar ook die konden nog geen naam plakken op het slachtoffer. Er wordt nu geprobeerd de onbekende man te identificeren aan de hand van onder meer tandonderzoek. Maar voorlopig is er niemand die als vermist is opgegeven, die in verband kan worden gebracht met het gevonden lichaam.

Het parket van Gent kan voorlopig enkel bevestigen dat er een verkoold lijk is gevonden en dat er een onderzoeksrechter is aangesteld.

Vreemd is wel dat niet de brandweer maar een expert het lichaam vond. Bij de brandweer verwijst men naar het parket omdat er een gerechtelijk onderzoek loopt.

Accidenteel of aangestoken?

Over de stand van het onderzoek en wat de bevindingen zijn van de brandexpert en of er brandversnellers werden gebruikt, kan het parket voorlopig niets zeggen. Voorlopig is het dus niet duidelijk of de brand accidenteel is ontstaan of dat het om brandstichting gaat.

Wat het slachtoffer in het servettenbedrijf deed, is ook voor de zaakvoerder een raadsel. Hij zegt dat alles op slot was en dat niemand van de werknemers vermist is. Geruchten over zwartwerk, spreekt hij tegen.

Bij een recente controle in het bedrijf werden geen onregelmatigheden vastgesteld. Het arbeidsauditoraat in Gent heeft wel weet van een eerder dossier. Twee jaar geleden werd de zaakvoerder veroordeeld voor mensenhandel, zwartwerk en tewerkstelling van illegalen. Maar dat was een oud onderzoek. Sindsdien zijn er geen klachten of nieuwe vaststellingen gedaan.

Getuigen van de brand zijn er niet. Behalve dan enkele leden van de carnavalsvereniging die enkele uren voor de brand nog in de loods waren. Zij verklaarden aan de politie dat ze lawaai hadden gehoord in de bedrijfsgebouwen.