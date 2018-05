Ryanair kopieert ‘Colruyt-principe’: “Elders goedkopere vlucht gezien, wij betalen verschil terug”

Vanaf oktober gaat Ryanair het ‘Colruyt-principe’ toepassen. “Vind je ergens anders een goedkopere vlucht, dan betalen wij het verschil terug. Plus nog eens 5 euro extra”, zo verklaarde Kenny Jacobs, marketingdirecteur bij de Ierse lowcostmaatschappij, dinsdag in Brussel. Al zijn er uiteraard wel enkele voorwaarden verbonden aan een eventuele terugbetaling.

Warenhuisketen Colruyt doet het al jaren. Zodra klanten kunnen aantonen dat ze een bepaald product elders goedkoper gevonden hebben, past Colruyt zijn prijzen aan.

Hetzelfde principe wordt nu overgenomen door Ryanair, zo meldt marketingdirecteur Kenny Jacobs. Vanaf oktober gaat de Ierse lagekostenmaatschappij klanten terugbetalen indien zij kunnen aantonen dat zij dezelfde vlucht goedkoper zouden kunnen doen bij een andere luchtvaartmaatschappij. “We betalen het verschil terug, plus nog eens 5 euro extra”, aldus Jacobs.

Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan een eventuele terugbetaling. De vlucht moet niet alleen op dezelfde dag plaatsvinden (met een maximaal verschil van twee uur), maar ook van en naar dezelfde luchthavens. Dezelfde stad als bestemming alleen is dus niet voldoende. Het ticket moet ook ten minste twee weken voor de vertrekdatum zijn geboekt. “Aangezien we al de laagste prijzen hebben, denk ik niet dat deze maatregel ons veel geld zal kosten”, aldus Jacobs.

Ryanair vreest hete zomer in de luchtvaart

Kenny Jacobs verwees dinsdag in Brussel ook naar de pilotenstaking bij Brussels Airlines en naar de meerdaagse stakingen bij Air France-KLM. Maar ook Ryanair zelf is niet immuun voor acties, gaf hij toe. “Ik hoop dat het niet komt tot verstoringen, maar als je kijkt naar de hele industrie bestaat er wel degelijk een risico op stakingen”, klonk het op een persmoment in Brussel.

Ook bij Ryanair is er al enkele maanden sociale onrust. De Ierse lowcostmaatschappij weigerde tot enkele maanden geleden vakbondsafgevaardigden te erkennen, maar lijkt nu toch bij te draaien. In Duitsland en Italië is er al een akkoord over een vakbondsvertegenwoordiging, in België komt er binnen de maand overleg met vertegenwoordigers van de piloten, kondigde Jacobs dinsdag aan. De vakbond LBC-CNE, die optreedt als vertegenwoordiger voor de piloten, zegt nog geen uitnodiging te hebben ontvangen.

Minder activiteit op Brussels Airport?

Jacobs nuanceerde dinsdag ook de bewering dat de Ierse lowcostmaatschappij haar activiteiten op Brussels Airport de jongste maanden heeft teruggeschroefd. “We hebben vier jaar van sterke groei gekend op Zaventem. Maar het is normaal dat er verschuivingen tussen verschillende luchthavens zijn in termen van capaciteit.”

Volgens hem waren er de jongste maanden nu eenmaal veel groeiopportuniteiten voor Ryanair in Duitsland en in Italië. “We moeten dus gericht kiezen waar we extra gaan uitbreiden.” Jacobs verzekerde dat dit niets te maken heeft met mogelijke problemen op de Belgische markt. “We hebben de jongste jaren een ongekende groei gekend in België (Charleroi en Zaventem, red.). We zijn de tweede grootste speler, met een marktaandeel van 27 procent, na Brussels Airlines en voor TuiFly. De voorbije winter groeide Ryanair in België met 3 procent, klonk het nog.