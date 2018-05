Opnieuw welles-nietes spelletje in Kamercommissie over vervanging F-16’s: “U ziet spoken”

Brussel - Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) ontkent dat hij in september vorig jaar een mail heeft ontvangen die opriep lopende studies naar de levensduurverlenging van de F-16’s af te wachten. Met die mail in de hand haalde Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a) woensdag zwaar uit naar de minister. Van der Maelen beschuldigde minister Vandeput het parlement “te belazeren”.

“U bent niet bedrogen geweest. Wij zijn bedrogen geweest. Ook uw coalitiepartners zijn bedrogen geweest. Als u daaruit uw conclusies niet trekt, dan weet ik niet wat er nog nodig is om een N-VA-minister te laten inzien dat de Kamer geen leugenpaleis is.”

Van der Maelen trok in de commissie Defensie alle registers open. De Vlaamse socialist schermde met een mail die op 18 of 19 september vorig jaar zou zijn verstuurd naar luitenant-generaal Claude Van de Voorde, de voormalige kabinetschef van de minister, en naar de minister zelf in cc. Daarin zou worden gewaarschuwd dat er “onvoldoende basis is voor gelijk welke beslissing” rond de vervanging van de F-16’s, dat het “perfect mogelijk” is de F-16’s te upgraden, en dat het beter zou zijn lopende studies naar het langer laten vliegen van de F-16’s af te wachten.

”U ziet spoken”

Minister Vandeput ontkende dat hij die mail heeft ontvangen. “Ik heb geen weet van dat me ooit is gezegd of geschreven dat er relevante studies zijn die aantonen dat dit allemaal (de levensduurverlenging, nvdr) zomaar kan”, stelde Vandeput. “Dat die mail in de audit niet naar boven is gekomen, komt misschien doordat hij niet verstuurd is”, opperde de minister.

Vandeput is het ook “beu” dat Van der Maelen “zaken beweert waarvoor hij geen enkel bewijs heeft”. “U ziet spoken. Als u intentieprocessen wil maken van mij of de legertop, u doet maar. Maar laat het voor het publiek duidelijk zijn dat het om intentieprocessen gaat”, luidde het.

Afzender

Bij de oppositie gaan intussen stemmen op om Van de Voorde opnieuw naar de commissie uit te nodigen, al dan niet onder ede, dus bijvoorbeeld in een onderzoekscommissie. Coalitiepartners CD&V en Open Vld riepen Van der Maelen op de mail openbaar te maken. Wie de afzender is, is niet duidelijk. Van der Maelen maakte duidelijk dat het gaat om iemand die hoger geplaatst is dan luitenant-kolonel Rudi Decrop, die in de eerdere discussie over de levensduurverlenging, de bal aan het rollen bracht. Tim Vandenput (Open Vld) concludeerde dat het om een luitenant-generaal moet gaan.