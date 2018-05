Doorbraak bij dodelijk drama in Oostenrijk: meisje (7) door buurjongen (16) vermoord

In Oostenrijk heeft de politie een 16-jarige jongen gearresteerd in het onderzoek naar de dood van een meisje in Wenen. De zevenjarige Hadishat werd afgelopen vrijdag vermoord teruggevonden in een afvalcontainer. Speurhonden leidden de politie maandag naar de buurjongen die toegeeft in “een vlaag van woede” gehandeld te hebben.

Op vrijdag 11 mei ging de zevenjarige Hadishat nietsvermoedend de deur uit om te spelen met vriendjes. Niet ver van huis, gewoon op de binnenplaats van het appartementsgebouw waar ze woonde met haar moeder in Wenen. Maar toen ze tegen halfelf nog niet was thuisgekomen, sloeg haar bezorgde moeder alarm bij de lokale politie. Die tastte een hele tijd in het duister, tot de huisvuilophalers - pas de volgende dag - haar lijkje vonden in een van de grote afvalcontainers van het complex. Snel werd duidelijk dat het meisje om het leven werd gebracht met een mes. Oostenrijk was in shock.

Het eerste onderzoek leidde niet meteen naar een dader, maar maandag wezen de speurhonden dan toch in de juiste richting: het huis van de buurjongen. Hoewel de 16-jarige jongen van Tsjetsjeense afkomst de ruimte grondig had gekuist, waren in de badkamer toch nog sporen van bloed te vinden.

De dader kwam Hadishat, die hij persoonlijk kende, tegen op de binnenplaats van het appartementsgebouw en lokte haar vervolgens mee naar zijn appartement. Vervolgens bracht hij naar de badkamer, waar hij het meisje de doucheruimte induwde. Wat hem toen bezielde, blijft voorlopig een mysterie: hij pakte een groot mes en sneed haar in de hals. “Het hoofd was bijna van de romp gescheiden”, gaf de Weense politie mee.

Amper emotie

Volgens lokale media zou de jongen amper emotie getoond hebben tijdens zijn verhoor. De moeder van het meisje zou na de vondst dagenlang binnengebleven zijn, uit angst. Haar advocaat bedankte de speurders nu voor de snelle doorbraak.

De moord deed ook Natascha Kampusch (30) huiveren. Zij werd zelf op 10-jarige leeftijd ontvoerd in Wenen en zat vervolgens acht jaar gevangen bij haar ontvoerder. Ze uitte haar medeleven met de familie en tweette vervolgens ook dat ze hoopt dat de moeder van het meisje snel in een ander appartement kan wonen.

“Misschien kan het bestuur van Wenen er wel voor zorgen dat je snel in een ander appartement terecht kunt, want het lijkt me verschrikkelijk om constant met die gruwel geconfronteerd te worden”