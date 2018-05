“Manchester United bereidt groot bod voor op Toby Alderweireld”

Toby Alderweireld heeft nog een contract tot volgende zomer bij Tottenham maar de besprekingen over een contractverlenging bij de Londense ploeg verliepen erg moeizaam en zijn nu definitief afgebroken, althans dat melden Engelse media. De kans dat de Rode Duivel deze zomer andere oorden opzoekt, is dus groot. Volgens de Evening Standard is hij een hoofddoel van Manchester United, dat een bod van 45 miljoen zou voorbereiden.

Chelsea, PSG en zelfs Barcelona werden al in verband gebracht met de 29-jarige Alderweireld, die sinds de zomer van 2015 indruk maakte bij Tottenham. Dit seizoen was hij lange tijd out met en hamstringblessure en hij kreeg ook nadien weinig speelminuten omdat de besprekingen over een nieuw contract zo moeizaam verliepen.

Manchester United lijkt volgens de Engelse media nu het meest concreet. De club zou een bod van 45 miljoen voorbereiden en hem een langdurig contract voorschotelen.

Ajax-verdediger Matthijs de Ligt (18) wordt al genoemd als zijn opvolger bij Tottenham.