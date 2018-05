Beschuldigingen verdachten voor mysterieuze moord op Grégory (4) geannuleerd

Het Franse gerecht heeft de beschuldigingen tegen Murielle Bolle en het echtpaar Jacob geannuleerd voor de ontvoering met dodelijke afloop van de kleine Grégory in Frankrijk in 1984. Het 4-jarig kind werd in oktober 1984 in een waterloop in de Vogezen dood teruggevonden, geboeid aan handen en voeten.

“Dit is een mooie overwinning voor ons: Murielle Bolle is onschuldig. Haar inbeschuldigingstelling vervalt, haar gerechtelijk toezicht ook”, aldus een van haar advocaten, Christophe Ballorin. Hij zei dat dit ook het geval is voor het echtpaar Jacob.

Het onderzoek naar de dood van het kind is in juni vorig jaar geherlanceerd, met de arrestatie van Marcel en Jacqueline Jacob, grootoom en grootttante van Grégory. Zij werden ervan verdacht erg geïnformeerde anonieme brieven te hebben gestuurd. Murielle Bolle werd op 29 juni in staat van beschuldiging gesteld voor ontvoering met de dood tot gevolg en in voorlopige hechtenis geplaatst. In augustus 2017 kwam ze opnieuw vrij, maar wel onder gerechtelijk toezicht.

In de herfst van 1984 beschuldigde de toen 15-jarige Bolle haar schoonbroer Bernard Laroche ervan het kind te hebben ontvoerd, maar later trok ze dat in. Laroche werd opgepakt, maar hij werd in 1985 weer vrijgelaten. Meteen werd hij voor zijn woning vermoord door de vader van het kind, Jean-Marie Villemin.