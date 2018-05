Ook stewardessen en stewards bij Brussels Airlines zijn ontevreden en eisen meer waardering

Brussel - Een eventueel akkoord met de piloten betekent niet noodzakelijk het einde van de sociale onrust bij Brussels Airlines. Ook de “cabin crew”, dat zijn de stewardessen en stewards, laten weten dat ze “genoeg gegeven” hebben en dat het tijd is dat ze meer “waardering en respect” krijgen. Dat staat in een open brief die woensdag door de christelijke bediendebond LBC-NVK werd verspreid.

“Ons beroep lijkt misschien glamoureus, omdat we de wereld rondvliegen en allerlei plekken en culturen ontdekken”, zo staat in de brief die werd opgesteld door stewards en stewardessen die aangesloten zijn bij de christelijke vakbond. “Net als de piloten ervaren wij ‘vliegen’ als een passie en voelen wij een grote liefde voor ons beroep”, klinkt het. “Maar die job heeft tegenwoordig een hoge prijs.”

Volgens de crewleden die de brief schreven, is de werkdruk onhoudbaar geworden en het takenpakket steeds uitgebreider, duren de werkdagen almaar langer en worden cao’s niet gerespecteerd. “De druk op de ketel wordt nog maar eens opgevoerd in plaats van dat wij even kunnen ademhalen om krachten op te doen om met de volle moed de toekomst tegemoet te vliegen.”

“Wij zijn doodop en zitten op ons tandvlees”, vatten de schrijvers samen. Ze vragen leefbaar werk, een beter evenwicht tussen het werk en het privéleven, en garanties dat hun koopkracht behouden blijft. Een pleidooi dat redelijk gelijkloopt met waarvoor de piloten deze week twee dagen staken.

In de open brief wordt ook verwezen naar het grondpersoneel. Ook die mensen verdienen aandacht, klinkt het, wat hun jobs zijn het sterkst bedreigd door de integratie van Brussels Airlines in de Eurowings Group.

Bij de andere bonden wordt de timing van de brief ongelukkig genoemd, net op de dag dat ze met de directie proberen een oplossing te vinden om uit het sociaal conflict met de piloten te raken.