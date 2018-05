Kan bondscoach Roberto Martinez hem nog thuislaten? Koen Casteels in Duits “Elftal van het Jaar” van Kicker

Wolfsburg-doelman Koen Casteels is opgenomen in het Elftal van het Jaar van Kicker. Dat meldt het Duitse voetbalblad woensdag op zijn website. Kan Roberto Martinez de “beste doelman van Duitsland” nog thuislaten voor het WK?

De 25-jarige Rode Duivel stond het afgelopen seizoen 3.060 minuten onder de lat in de competitie, waarin Wolfsburg op de zestiende plaats eindigde. De Wolven, met ook Divock Origi en Landry Dimata in de rangen, moeten nog aan de bak in de barrages om het behoud. Daarin nemen ze het op tegen Holstein Kiel.

Landskampioen Bayern München levert vier spelers, nummer drie Hoffenheim drie.

Kicker koos verder voor de verdedigers Jérôme Boateng (Bayern München), Naldo (Schalke 04) en Mats Hummels (Bayern München). Het middenveld bestaat uit Lars Bender (Leverkusen), Nico Schulz (Hoffenheim), Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen) en James Rodriguez (Bayern München). Andrej Kramaric (Hoffenheim), Serge Gnabry (Hoffenheim) en Robert Lewandowski (Bayern München) zijn de beste aanvallers van het voorbije seizoen.

Volgende week maandag maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend voor het WK. In doel bij de Rode Duivels is de hiërarchie duidelijk: Thibaut Courtois is de nummer één, Simon Mignolet de backup. Voor de derde doelman gaat het wellicht nog tussen Casteels en Matz Sels van Anderlecht.