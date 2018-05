Dietwin H., een kennis en vermoedelijke handlanger van Kevin L., is aangehouden voor zijn rol in het familiedrama in Ouderburg. “Hij wordt niet verdacht van moord”, benadrukt zijn raadsman. Volgens VTM werd de man aangehouden wegens schuldig verzuim.

De Brugse onderzoeksrechter heeft Dietwin H. aangehouden voor zijn rol in de feiten die zich afspeelden in Ettelgem. Zijn advocaat Maxime Van Winkel benadrukt wel dat de man uit het Oost-Vlaamse Balegem niet in de cel zit voor moord.

Dietwin H. Foto: rr.

“Hij werd met een smoesje naar het huis gelokt”, vertelt zijn advocaat aan. “Hij heeft het been van de vermoorde vrouw gezien en op zolder zag hij ook de twee kinderen.” Waarom hij niet meteen de politie verwittigde, blijft onduidelijk. Naar eigen zeggen wist hij niet wat voor gruwelijke feiten zich in het huis afgespeeld hadden. De jodelaar zou wel twee geknevelde kinderen gezien hebben. Waarom hij de politie niet gebeld heeft, is alsnog onduidelijk.

Volgens Kevin L. heeft de jodelaar niets met de feiten te zien. Hij zou hem tijdens zijn eerste verhoor volledig buiten schot gezet hebben.

Moord

L. bekende dinsdagavond dat hij zijn ex-vriendin Caroline Dombrecht (46) zondagavond met een mes om het leven bracht, hij zou haar ook gewurgd hebben. Een autopsie moet uitwijzen wat de oorzaak van het overlijden is.

LEES MEER (+). “Een clown voor het geld. Niet met het hart”: dolgedraaide Kevin had nooit de intentie om ex-vriendin te vermoorden

Haar drie kinderen liet hij gekneveld achter op zolder. Pas maandagochtend belde Kevin de hulpdiensten om de kinderen te gaan bevrijden. Hij bevond zich toen al in Oostende, waar hij afscheid kwam nemen van een andere ex-vriendin. Nadien trok hij naar Bredene, om er urenlang op het dak van een appartementsgebouw te dwalen. Hij balanceerde vervaarlijk op de rand van het gebouw, schoot meermaals in de lucht en gooide ook een gasfles naar beneden. Uiteindelijk gaf hij zich over aan de agenten van de Speciale Eenheden.