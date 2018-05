Amsterdam kondigt rigoureuze maatregelen aan tegen toeristen

Het moet gedaan zijn met de ‘toeristentsunami’ in de Amsterdamse binnenstad. Dat vindt het toekomstige stadsbestuur van de Nederlandse hoofdstad. En dus zijn er stevige maatregelen aangekondigd.

Amsterdam wordt te druk door alle toeristen, zo vindt het toekomstige stadsbestuur. De onderhandelende partijen GroenLinks, D66, PvdA en SP hebben woensdag rigoureuze maatregelen aangekondigd om het massatoerisme in de binnenstad terug te dringen, meldt De Telegraaf.

Zo gaat de toerismebelasting omhoog naar 7 procent. Maar ook worden toeristenbussen binnen de ring, de snelweg A10, niet meer getolereerd. Ook ‘pretvervoer’, zoals segways, bierfietsen en paardenkoetsen, wordt teruggedrongen om het verkeer veiliger te maken en wordt het lastiger om grote groepen rond te leiden. Bovendien worden opstapplaatsen voor rondvaartbootjes naar buiten de binnenstad verplaatst.

Airbnb

Daar blijft het echter niet bij. Ook Airbnb wordt aan banden gelegd in Amsterdam: in overbelaste wijken mogen kamers en woningen niet meer verhuurd worden via het platform en in de rest van de stad mag dat maximaal dertig dagen per jaar.

Monocultuur

Om de “monocultuur” tegen te gaan worden bovendien grote winkel- en restaurantketens geweerd. Hetzelfde geldt voor typische toeristenwinkels. “We willen geen eenheidsworst die je met Nutella besmeert”, aldus D66-fractieleider Reinier van Dantzig.

Het toekomstige stadsbestuur wil de toeristen niet per se afschrikken met de maatregels, maar zou het niet erg vinden als er iets minder bezoekers door de stad dwalen. “Het is niet de makkelijkste krantenkop. Maar we kiezen er voor de wijken leefbaar te houden”, aldus SP-voorman Laurens Ivens. “De eerste functie van de stad is wonen, toerisme komt op de tweede plaats”, stelt Rutger Groot Wassink van Groen Links.

Naar verwachting wordt Amsterdam dit jaar door 18 miljoen toeristen aangedaan en 30 miljoen in 2025.