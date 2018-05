Een cannabiskweker, dronkaard en voormalig model: de familie van Meghan Markle die niét uitgenodigd is op het koninklijke huwelijk van het jaar

Ze willen er allemaal maar al te graag bij zijn en zetten zichzelf de voorbije dagen en weken al meerdere keren in de schijnwerpers: familieleden van Meghan Markle die hengelden naar een uitnodiging voor hét huwelijk van het jaar: dat tussen Meghan zelf en Prins Harry, zaterdag 19 mei. Maar de meesten kregen géén invitatie in de brievenbus, en daar zal de verzuurde relatie tussen het toekomstige lid van het Britse koningshuis en haar halfzus, halfbroer, neven en nichten wellicht voor iets tussen zitten. De schoonfamilie van Prins Harry is namelijk niet bepaald een toonbeeld van waardigheid en degelijkheid. Een overzicht.

Komt hij wel of komt hij niet? De vader van Meghan Markle zaaide er alleszins al heel wat twijfel over, of hij al dan niet aanwezig zou zijn op het huwelijk van zijn dochter met de Britse Prins Harry ...