Aandeel elektrische voertuigen in Vlaanderen nog ruim onder doelstelling

Brussel -

Van het totale wagenpark in Vlaanderen was vorig jaar maar 0,63 procent puur elektrisch. Daarmee zit Vlaanderen nog erg ver van de doelstelling van 7,5 procent tegen 2020. Volgens Jeroen Cockx, coördinator van het Vlaamse actieplan ‘Clean power for transport’, is één van de voornaamste redenen dat het aanbod de vraag niet kan volgen. Vlaams minister Bart Tommelein (Open Vld) erkent dat de doelstelling tegen 2020 misschien niet gehaald zal worden, maar hij is er wel rotsvast van overtuigd dat de grote omschakeling er snel zal komen.