Tot veertig maanden celstraf voor drie Poolse inbrekers

Hasselt / Bree / Opglabbeek - De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een 32-jarige Pool veroordeeld tot 40 maanden effectieve celstraf voor het plegen van inbraken. Zijn twee Poolse kompanen van 21 en 20 jaar kregen elk 30 maanden effectief. Het drietal zit momenteel nog vast in de Hasseltse gevangenis. Ze wisten onder meer in Bree en Opglabbeek twee opleggers te stelen met in totaal 61 ton staal. Voor de buit hadden ze al een afnemer in het Duitse Mönchengladbach gevonden.

Op 20 augustus 2017 merkte de politie Maasland op de Venlosesteenweg in Ophoven (Maaseik) een verdacht individu op. In de buurt was een woninginbraak gepleegd. In de Javanastraat stootte de politie op twee landgenoten van de Pool. Hun voertuig werd ook in Ophoven teruggevonden.

Aan de hand van telefonie- en DNA-onderzoek en via ANPR-camera’s kon het gerecht hen linken aan een resem diefstallen met braak en pogingen daartoe. Ze moesten zich verantwoorden voor acht diefstallen in anderhalve maand tijd in Hasselt, Bree, Maaseik en Opglabbeek. Ze slaagden erin vier vrachtwagens en drie trekkers te stelen.

In hun voertuig vond de politie gestolen handtassen van Louis Vuitton terug. In Opglabbeek en Bree lieten ze twee opleggers met de 61 ton staal verdwijnen. De buit werd ondergebracht in een loods in Opglabbeek. In Hasselt namen ze een Mercedes SL 500 mee.

Volgens de rechtbank maakten de drie deel uit van een georganiseerde groep personen die vanuit Polen naar België waren gekomen met het oogmerk diefstallen te plegen. Aan een burgerlijke partij moeten ze 2.834 euro betalen, terwijl de negen andere burgerlijke partijen 1 euro provisioneel is toegekend. De verdediging had de rechtbank om mildheid gevraagd, maar de rechter hield zich aan de door de aanklager gevorderde straffen.