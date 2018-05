Derde Europa League-overwinning voor Atlético Madrid? Als we de statistieken mogen geloven wel

Atlético Madrid gaat woensdagavond in de Europa League-finale in Lyon op zoek naar zijn derde eindoverwinning. Het moet daarvoor wel langs het Franse Olympique Marseille. De Madrileense club is echter favoriet en heeft ook de statistieken mee. De Europa League wordt, sinds zijn intrede in het seizoen 2009-2010, immers gedomineerd door de Spaanse clubs

Bij aanvang van het seizoen 2009-2010 werd de UEFA Cup hernoemd naar de Europa League. De voormalige UEFA Intertoto Cup werd toen in de competitie verwerkt. De nieuwe naam heeft de Spaanse clubs geen windeieren gelegd. In de afgelopen acht edities won er maar liefst vijf keer een Spaanse club en woensdag kan daar met Atlético Madrid een zesde Spaanse winnaar aan worden toegevoegd.

Het is opvallend dat die vijf Spaanse overwinningen werden verdeeld over twee clubs. Atlético Madrid won de beker in 2010 en 2012. Sevilla nam tussen 2014 en 2016 de hoofdprijs drie keer op rij mee naar huis. Het toppunt van de Spaanse dominantie werd bereikt in het seizoen 2011-2012, toen de Colchoneros met een 3-0 overwinning de beker pakte tegen Athletic Bilbao.

Portugal sterk aanwezig

Verder zien we dat de Portugese clubs het ook niet onaardig doen. Drie keer stond er minstens één Portugese club in de finale van de Europa League. In het seizoen 2010-2011 vond met Porto tegen Braga zelfs een volledig Portugese finale plaats. Porto won de wedstrijd met het kleinste verschil. De Engelse clubs stonden vier keer in de finale. Chelsea (2013) en Manchester United (2017) sloten die winnend af, Fulham en Liverpool verloren de eindstrijd. Oekraïne, Nederland en Frankrijk leverden elk slechts een enkele finalist af. Dnipro Dnipropetrovsk en Ajax beten alvast in het zand. Het lot van Marseille weten we woensdagavond.

De kracht van de Spaanse clubs gaat nog verder dan eindwinsten en finaleplaatsen. Zelfs al wordt er geen finaleplaats gehaald, dan is de kans zeer groot dat er toch een club uit La Liga doorstoot tot de eindfase van de Europa League. Enkel in het seizoen 2012-2013 was er geen enkele Spaanse club terug te vinden bij de laatste vier. In de negen Europa League-edities, leverde La Liga dus bijna altijd minstens één halve finalist af. In het seizoen 2011-2012 was er, naast finalisten Atlético Madrid en Athletic Bilbao, met Valencia zelfs nog een derde club bij de laatste vier.

Simeone: “Teams vertonen veel gelijkenissen”

Ondanks dat Atlético volgens de statistieken de topfavoriet is, had de geschorste coach Diego Simeone veel lof voor de tegenstander op de persconferentie dinsdag. “Marseille is een goed voorbereid team dat een ongelooflijk sterk seizoen heeft gespeeld. Het wordt zeker en vast een mooie finale met twee teams die qua spel veel gelijkenissen vertonen”, liet de Argentijn weten.

De coach van underdog Marseille, Rudi Garcia, gelooft ondanks alles in de overwinning. “We weten allemaal dat Atlético meer ervaring heeft in dit soort wedstrijden. Maar ook wij beschikken over ervaren spelers. We hebben spelers die in hun carrière al de Europa League hebben gewonnen. Het is best om sereen en rustig te blijven voor de wedstrijd. We moeten de wedstrijd nog niet spelen voor het eerste fluitsignaal”, aldus Rudi Garcia.

