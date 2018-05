Politie zoekt vermiste man die enkel Zuid-Koreaans praat en begrijpt

Brussel - Een Zuid-Koreaan met een witte broek en een witte hoed op. Het moet opvallen. En toch is de politie al sinds gisteren vergeefs naar hem op zoek. Hij vertrok voor een wandeling in het Terkamerenbos maar keerde niet terug.

Kyu Sang Han is 72 en komt uit Zuid-Korea. Hij is op vakantie bij zijn zoon die aan de Uruguaylaan in Brussel woont. Daar vertrok hij dinsdagochtend voor een wandeling naar het nabijgelegen Terkamerenbos. Maar hij keerde niet terug.

Een zoekactie in de buurt leverde niets op.

Han heeft een normale lichaamsbouw en is 1,70 meter groot. Hij draagt een bril. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte jas, een witte broek en een witte hoed.

De man praat en verstaat enkel Zuid-Koreaans.

Hebt u meer informatie, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. Mailen kan ook naar opsporingen@police.belgium.eu.