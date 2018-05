Tekens van inbrekers blijken iets helemaal anders

Codes in krijt op de stoep, tandenstokers tegen de deurstijl of nepverkopers die aanbellen om te kijken of er iemand thuis is. Het aantal trucs die dieven gebruiken om te kijken of de kust veilig is om in te breken, lijkt wel eindeloos. Toch zijn niet alle kentekens dieventaal.

In verschillende gemeenten in Vlaams-Brabant maken buurtbewoners zich zorgen over het feit dat er oranje tekeningen op hun stoep staan. Toeval of niet, bij een van de bewoners die zo een teken op zijn stoep vond, probeerde men in te breken.

Een paar jaar geleden verspreidde de politie zelf deze lijst met kentekens Foto: federale politie

Er waren dus vermoedelijk daders aan het werk die eerst op verkenning trekken en tekens aanbrengen op de stoep om aan te geven waar het mogelijk en interessant is om in te breken. Een gekende truc, dat zegt ook de politie.

Toch is niet elk teken een dieventeken, zo blijkt nu.

“De oranje cirkels met een ijzeren pin in het midden, zijn helemaal geen dieventekens. Landmeters brengen die aan wanneer ze opmetingen doen. Het is een referentiepunt. Met een spuitbus brengen ze een kenteken aan om de ijzeren pin gemakkelijk terug te vinden”, klinkt het bij de Orde van Landmeters.