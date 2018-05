Vlaams vakantieresort aangedreven door 140 batterijen van Tesla

Dilsen-Stokkem - Zo’n 140 batterijen, geleverd door Tesla en goed voor 18 megawatt vermogen, zijn maandag ingeschakeld in de primaire reserve van hoogspanningsnetbeheerder Elia. Het project van 1.500 vierkante meter biedt een duurzaam alternatief voor het inschakelen van gascentrales voor de stabilisering van het elektriciteitsnetwerk.

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM is de investeerder van het project en bundelde de krachten met REstore. De batterijen, waarvoor 11 miljoen euro werd geïnvesteerd, bevinden zich op de KMO-zone van Terhills in Dilsen-Stokkem. “Dit unieke energieproject kadert niet alleen perfect in het klimaatinvesteringsplan van LRM, dat werd uitgerold om de Vlaamse klimaatdoelstellingen te helpen bereiken, maar ook in onze visie op innovatie en duurzaamheid”, zegt Stijn Bijnens, CEO van LRM.

Energietechnologiebedrijf REstore combineerde de grote batterijen met verschillende industriële verbruikers in één grote virtuele elektriciteitscentrale van 30 à 40 megawatt om onevenwichten op het elektriciteitsnet te vermijden. De energie die in de batterijen wordt opgeslagen, is gegarandeerd duurzaam want afkomstig van zonne- en windenergie.

In een tweede fase zal de batterijcapaciteit deels ingezet worden om duurzame energie voor het Terhills vakantieresort te voorzien. Zo komen er twee grote velden met zonnepanelen op de site, zowel op het land als op het water. Daardoor zal het vakantiepark - met 250 vakantievilla’s - op gelijkstroom in plaats van op wisselstroom draaien, wat zorgt voor minder energieverlies.

Volgens Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) is de opslag van stroom zeer belangrijk in het energiemodel van de toekomst. “Zeker als die opslag ook kan worden ingezet in de primaire reserve. Zo garanderen we de stabiliteit van het net”, aldus Tommelein. “Dat uitgerekend Vlaamse technologie voor deze wereldwijde primeur zorgt, bewijst dat Vlaanderen mee aan de top staat van innovatie en ontwikkeling.”