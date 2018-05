Ex-speler van KV Mechelen en Lierse stapt op als trainer bij Leipzig

In het eerste seizoen van Leipzig in de Bundesliga leidde Hasenhüttl zijn team vorig jaar nog naar een knappe tweede plaats. Dit seizoen beëindigde de door energiedrankconcern Red Bull gesteunde club op de zesde plaats, goed voor deelname aan de Europa League. Daarin sneuvelden de Duitsers medio april in de kwartfinales tegen Marseille.

Het contract van Hasenhüttl liep nog tot juni 2019, en de club wilde nog zolang doorgaan met de Oostenrijker. Maar Hasenhüttl eiste dat zijn contract opengebroken werd, vooraleer aan het volgende seizoen te beginnen. Daarop beslisten beide partijen een punt te zetten achter de overeenkomst. Eerder coachte Hasenhüttl onder meer FC Ingolstadt.

De contractontbinding komt ook bij het bestuur aan als verrassing. Sportief directeur Ralf Rangnick reageerde teleurgesteld: “Ik wilde graag verdergegaan met Hasenhüttl als hoofdtrainer. Ik wens hem dan ook uit de grond van mijn hart het allerbeste toe, zowel in zijn professionele als privéleven.”

