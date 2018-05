Groot pedonetwerk opgerold: meer dan 50.000 gebruikers in 119 landen

In Nederland heeft de recherche in samenwerking met de Thaise politie twee hostingbedrijven opgerold die serverruimte boden aan een groot kinderpornonetwerk. De eigenaar van de bedrijven is een 29-jarige man uit Moldavië, hij werd dinsdag gearresteerd in Thailand.

Via een van de bedrijven, genaamd DepFile, werden miljoenen filmpjes en foto’s van kinderporno uitgewisseld. Volgens Gert Ras, het hoofd van de afdeling High Tech Crime binnen de Nederlandse politiekorpsen, zou de dienst meer dan 50.000 betalende gebruikers hebben in 119 landen.

De politie heeft de data van de filesharingdienst en ook alle IP-adressen van de gebruikers. Die informatie zal worden overhandigd aan Europol voor buitenlandse opsporingsdiensten. In totaal werden 87 servers in Nederland offline gehaald, waarvan er 7 in beslag werden genomen voor verder onderzoek. Of er ook Belgische servers opvielen, werd nog niet bekendgemaakt.

In Nederland bereidt het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme alvast meerdere onderzoeken voor.

Gearresteerd in vakantieresort

De eigenaar werd maandag opgepakt op verdenking van medeplichtigheid aan het verspreiden van kinderporno, het mogelijk maken tot computercriminaliteit en witwaspraktijken. Hij verbleef op het moment van zijn arrestatie in de Thaise provincie Chumphon, ten zuiden van Bangkok, in een vakantieresort.

Zijn handlanger, tevens een Moldaviër, werd gisteren opgepakt in Bulgarije. Hij zal worden uitgeleverd aan Nederland. Het duo opereerde voornamelijk vanuit Thailand.