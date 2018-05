Omstreden Britse columniste slaat de bal alweer mis met onbestaande link tussen zware brand Koekelberg en begin Ramadan

Koekelberg / Sint-Jans-Molenbeek - De Britse columniste die afgelopen weekend Brussel al de jihadihoofdstad van Europa noemde en burgemeester Françoise Schepmans van Molenbeek op de rooster legde, heeft alweer een omstreden uitspraak gedaan. Op Twitter legt ze een (onbestaand) verband tussen de grote brand in Koekelberg van dinsdag en jihadisme in Brussel. Intussen denkt de burgemeester van Molenbeek erover een klacht in te dienen tegen Hopkins.

Katie Hopkins trok voor de Amerikaanse nieuwszender Fox News naar Molenbeek en kwam met een scherpe conclusie terug: Partij Islam wil ons land in een Islamitische staat veranderen, Brussel zou de “jihadihoofdstad” van Europa zijn en politici knijpen een oogje dicht omdat ze de stemmen van moslims nodig hebben.

Amper een paar dagen na die controversiële uitspraken en bij momenten foutieve reportage (zo zei Hopkins onder andere in haar verslag dat alle vrouwen in Molenbeek een boerka dragen, terwijl het dragen van een boerka verboden is in ons land), doet Hopkins er nog een schepje bovenop. De zware brand in een loods in Koekelberg dinsdagavond linkt de vrouw met het begin van de Ramadan en het jihadisme.

Molenbeek. What on earth would cause an explosion like that in the Jihadi Capital of Europe at the start of Ramadan? *coughs* pic.twitter.com/0QdBuH97b3 — Katie Hopkins (@KTHopkins) May 15, 2018

“Molenbeek. Wat zou zo’n explosie kunnen veroorzaken in de jihadihoofdstad van Europa bij de start van de Ramadan? *Kuch*”, zegt ze smalend op Twitter bij een filmpje van de brand.

Hopkins slaat net als in haar reportage voor Fox News echter de bal alweer mis. De Ramadam begint pas donderdag, niet dinsdag. En de brand vond helemaal niet plaats in Molenbeek, maar wél in Koekelberg. Bovendien was er geen sprak van een explosie: de brand ontstond wellicht in een aanpalende woning, waarna de loods, waar onder andere hout en plastic lag opgeslagen, uitbrandde.

Op de tweet van Hopkins kwamen heel wat reacties. Meer dan 2.500 keer werd de uitspraak van de journaliste geretweet, en meer dan 3.500 keer geliket. Al kwamen er ook verontwaardigde reacties. Veel Twitteraars wezen Hopkins op de foutieve info die ze doorgaf in haar tweet.

(lees verder onder de tweets)

Maybe just get the right information before you imply stuff like this. What you do is very very bad. — CritiKaatje (@CritiKaatje) May 16, 2018

It’s clear that you are totally useless doing your job. First it’s not in Molenbeek.

Second there was no explosion, it’s a warehouse fire.

Ramadan is on Thursday. So you are WRONG on EVERY piece of information. Congratulations at being so abysmal — frederikos.nikolis (@nikolisf) May 16, 2018

This is not in Molenbeek. It's a warehouse fire, not a race war you're obviously clamouring for. — Tom Kenis (@tomkenis) May 16, 2018

Klacht

De stigmatiserende reportage van Hopkins zelf deed ook al heel wat wenkbrauwen fronsen. Voor burgemeester Françoise Schepmans ging Hopkins alleszins een stap te ver. “Eerst die reportage, nu die choquerende tweet”, klinkt het bij Schepmans. Ze gaat het college vragen om een rechtszaak aan te spannen tegen Katie Hopkins.