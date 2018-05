Zeeman moet ‘Red Devils’-sokken uit de rekken halen: “We zijn teleurgesteld, we willen het team aanmoedigen”

Het was een leuk idee voor het aankomende WK, de ‘voorspelsokken’ van Zeeman. Door een bepaalde combinatie te dragen, kan je laten zien met hoeveel jij denkt dat de Rode Duivels een match zullen winnen (of verliezen). Na een klacht van de KBVB moesten de sokken echter per direct uit de rekken worden gehaald.

De voorspelsokken hadden één van de gadgets voor het aankomende WK moeten worden. Voor 2,99 euro konden voetbalfans vijf paar kopen bij de Zeeman. Het idee is simpel: de sokken zijn gekleurd in de karakteristieke kleuren van een bepaald land -voor België dus rood. Daarnaast staat er op iedere sok een cijfer van 0 tot en met 4. Als je denkt dat de Rode Duivels de volgende match met 2-0 winnen, trek je de sok met 2 aan die met 0.

Na een klacht van de KBVB moesten de sokken echter

per direct uit de rekken in ons land worden gehaald. Op de kousen staat namelijk ook “Red Devils” en dat is een beschermde naam. Dinsdag werden de voorspelsokken dan ook uit de Belgische Zeeman-winkels gehaald, zegt woordvoerster Caroline van Turennout.

Foto: Zeeman

Belgium

Het was een fout van de winkelketen, benadrukt de woordvoerster. “We wisten dat de namen Rode Duivels en Diables Rouges beschermd waren, maar we dachten dat het in het Engels wel zou mogen.” Dat bleek niet het geval. “We hadden er Belgium op moeten zetten. Dit was niet onze bedoeling.”

“We zijn natuurlijk teleurgesteld”, aldus Van Turennout nog. Helemaal omdat het idee drie jaar geleden al werd bedacht.

Aanmoedigen

Zeeman is momenteel in gesprek met de voetbalbond in de hoop de Belgische voorspelsokken toch nog te mogen verkopen. “Dat zouden we heel graag willen, omdat we het team natuurlijk graag willen aanmoedigen.”

In Frankrijk en Duitsland zijn eigen nationale voorspelsokken in de Zeeman-winkels te krijgen. Daar zijn geen problemen.