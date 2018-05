Op deze manier zal Club Brugge zijn 15e landstitel vieren

Brugge - Club Brugge werd zondag voor de vijftiende keer in zijn geschiedenis landskampioen. Dat zullen ze geweten hebben in de West-Vlaamse stad. Op Pinkstermaandag zal Brugge helemaal in het teken staan van zijn blauw-zwarte kampioenen. Er staan vanaf 15 uur een hele reeks festiviteiten voor spelers en supporters gepland.

Het is op maandag 21 mei vanaf 14.30 uur verzamelen geblazen op de Brugse Grote Markt. Daar zal een DJ iedereen klaarstomen voor het grote kampioenenfeest van Club. De Grote Markt is daarom voorzien van een groot scherm en een podium, waar later nog enkele muziekgroepen voor de sfeer zullen zorgen.

Om 15 uur beginnen de officiële festiviteiten. Op dat moment vertrekt er een heuse Club-karavaan - die bestaat uit twee open bussen en een aantal merchandisingwagens - vanuit Olympia naar de binnenstad. Onder politiebegeleiding zal de blauw-zwarte karavaan omstreeks 15.45 uur op ’t Zand arriveren. Nadien trekt de stoet via de Zuidzandstraat en de Steenstraat richting de Grote Markt.

Bij aankomst op de Markt omstreeks 16 uur, zullen de spelers en de entourage van Club het podium betreden. Op die manier kunnen de spelers en de supporters de goede afloop van het seizoen samen vieren.

Er zullen ook extra verkeers- en veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Het gebruik van pyrotechnisch materiaal tijdens de optocht en tijdens het feest op de Markt is ten stelligste verboden. Grote delen van de stad zullen ook verkeersvrij gemaakt worden, zoals de toegang van de Unescorotonde naar ‘t Zand. “De stad Brugge voorziet bijkomende mobiele fietsstallingen onder de bomen op de Burg en op ‘t Zand. Wij vragen de supporters om zoveel mogelijk met de fiets te komen en die daar te stallen”, zo klinkt het.

Herhaling van 2016

Bij de vorige titel van Club Brugge, twee seizoenen geleden, reed er ook al een open spelersbus door de Brugse binnenstad. Dat werd toen een groot succes en een uitzinnige menigte stond de spelers toen op te wachten op de Grote Markt. Voor herhaling vatbaar, dachten ze in Brugge.

