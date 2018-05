Hier dromen we toch allemaal van? Koppel vindt kist met goud en diamanten in de tuin (en doet er iets moois mee)

Ze waren net nieuwe bomen aan het planten in hun tuin toen Matthew en Maria Emanuels uit New York een wel heel bijzondere ontdekking deden. Tijdens het graven botsten ze op een verroeste kist. De inhoud daarvan tartte alle verbeelding.

Matthew en Maria Emanuels, die in New York wonen, vonden tijdens graafwerken in hun tuin een vuile en verroeste metalen kist. “Ik dacht eerst dat het iets te maken had met de elektriciteit”, zegt Matthew. Dat bleek niet het geval te zijn. “Vooraan zat een draaischijf met nummertjes. Het was dus een kluis.” Toen ze de kluis openden, zagen ze dat die gevuld was met zakken goud, diamanten en geld.

“Mijn eerste gedachte was dat we een begraven schat gevonden hadden”, vertelt Matthew. “We waren stomverbaasd, want dit verwacht je niet.” Naast goud en diamanten lagen er ook verschillende pakjes met biljetten van 100 dollar (ongeveer 85 euro) in de kist. “We hebben niet al het geld kunnen redden, want sommige briefjes waren nat en daardoor propjes papier geworden.” Samengeteld komt de waarde van de inhoud toch nog op ongeveer 38.000 pond (ruim 43.000 euro).

Gestolen kluis

Matthew en Maria vonden ook een adres in een van de zakken met diamanten. Tot hun grote verbazing was dat een adres in de buurt en kenden ze de mensen die er woonden. “We beseften dat we wisten over welke mensen het ging, dus maandag ging ik bij hen aanbellen”, vertelt Matthew. “Ik vroeg hen of ze onlangs bestolen waren, en dat bleek inderdaad zo te zijn.” Inmiddels heeft de politie bevestigd dat het wel degelijk om de kluis gaat die in 2011 gestolen werd.

Het koppel gaf de kluis terug aan hun buren, hoewel verschillende mensen die beslissing niet begrepen. “We kregen regelmatig de vraag waarom we de kluis teruggaven, maar daar hebben we nooit over moeten nadenken. Ze was gewoon niet van ons”, zegt Maria.