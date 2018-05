Europees president over de Amerikaanse president: “Heb je met zulke vrienden nog vijanden nodig?”

Europees president Donald Tusk heeft woensdag voor aanvang van een informele Europese top in Sofia uitgehaald naar de “grillige assertiviteit” van de Amerikaanse president Donald Trump. “Heb je met zulke vrienden nog vijanden nodig?”, vraagt hij zich af.

Tusk, Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de staatshoofden en regeringsleiders buigen zich woensdagavond in de Bulgaarse hoofdstad over de beslissing van Trump om zijn land terug te trekken uit het nucleaire akkoord met Iran. Ook de mogelijke invoering van Amerikaanse importheffingen op Europees staal en aluminium staat op de agenda.

“Naast de traditionele politieke uitdagingen, zoals de opkomst van China of de agressieve houding van Rusland, zijn we vandaag ook getuige van een nieuw fenomeen: de grillige assertiviteit van de Amerikaanse regering. Wanneer men de laatste beslissingen van president Trump bekijkt, zou men zelfs kunnen denken: heb je met zulke vrienden nog vijanden nodig?”, klonk het.

Toch moet de Europese Unie Trump ook dankbaar zijn, aldus Tusk. “Dankzij hem hebben we ons ontdaan van alle illusies”, zo alludeerde hij op het toenemende besef dat Europa haar eigen boontjes moet kunnen doppen. “Ondanks het huidige klimaat moet Europa alles doen om de trans-Atlantische band te beschermen. Maar tegelijkertijd moeten we voorbereid zijn op scenario’s waarin we alleen moeten optreden.”

De Europeanen willen het nucleaire akkoord met Iran overeind houden, en Europese bedrijven die zaken doen in Iran beschermen tegen eventuele Amerikaanse sancties. Eén van de opties is het zogenaamde blokkadestatuut, een regeling uit 1996 die Europese bedrijven verbiedt om de Amerikaanse sancties na te leven, en tegelijkertijd compensaties voorziet voor de eventuele kosten en verliezen die de bedrijven daardoor zouden kunnen lijden.