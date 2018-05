Domper voor Lierse: KFC Duffel trekt stekker uit mogelijke fusie

KFC Duffel stelt zich niet langer kandidaat om samen te smelten met het vernieuwde Lierse. De voetbalclub uit de tweede amateurklasse zat niet langer op dezelfde golflengte met de Lierse gesprekspartners.

KFC Duffel-voorzitter Denis Raveschot hield het been stijf omtrent eisen rond eigenheid waaronder de clubkleuren en het logo. KFC Duffel voetbalt komend seizoen dus gewoon in eigen naam verder in de tweede amateurklasse.

Leden van het oude Lierse-bestuur bekijken nog andere opties. Zo krijgen ze steun van een ruim deel van het supportersverbond om de piste Oosterzonen te bewandelen voor een doorstart in de eerste amateurklasse. Maandag stelde Lierse Voor Altijd dan weer hun “huwelijk” voor met stadsgenoot Lyra uit eerste provinciale. Als er voor 1 juni geen andere alternatieven voorhanden zijn, gaat deze laatste piste in werking.