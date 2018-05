Twee Belgen overleden bij crash met ULM-vliegtuigje

Bij een ongeval met een vliegtuigje in het Spaanse La Seu d’Urgell zijn woensdag twee Belgen om het leven gekomen. Dat melden verschillende Spaanstalige media en het nieuws is bevestigd door Buitenlandse Zaken.

Het ongeval vond rond 10.45 uur plaats. Een zogeheten ultralicht motorluchtvaartuig (ULM) stortte neer nabij het vliegveld van La Seu d’Urgell, in het noorden van Catalonië. De twee inzittenden kwamen daarbij om het leven. Er wordt niet meer informatie gegeven over de identiteit van de slachtoffers. Maar volgens het Andorrese nieuwsmedium ARA Andorra woonden de twee Belgen in Andorra.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Een technische eenheid van de Catalaanse politie is alvast een onderzoek gestart.