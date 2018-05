Inspectie haalt ruim 450 kilogram bedorven eetwaren uit kapotte koelkasten van drukbezocht Thais wokrestaurant

Brussel - Twaalf kilogram bevroren knoflook en in totaal 450 liter bedorven saus, noedels, vis en groenten. Dat is de ‘buit’ die inspecteurs van de Brusselse gezondheidsinspectie maakten in een Thais wokrestaurant aan de Anspachlaan, dichtbij de Beurs. Toch is de zaak niet verzegeld. “De eigenaars kregen een laatste waarschuwing”, klinkt het.

Inspecteurs van de gewestelijke gezondheidsinspectiedienst Brulabo hielden een actie tegen Oosterse wokrestaurants in Brussel. Volgens de controleurs van het Brusselse Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie, ligt het probleem bij veel van die wokrestaurants dat ze kapotte of slecht werkende koelkasten gebruiken. “Die kunnen het voedsel niet koel genoeg houden en dus bederft het erg snel.”

Bij een inval in het nochtans drukbezochte wokrestaurant aan de Anspachlaan, in de voetgangerszone nabij de Beurs, was het prijs. “Maar liefst 485 kilo voedsel is er in beslag genomen”, bevestigt Brulabo-voorzitter Geoffroy Coomans de Brachène.

Laatste waarschuwing

“Naast 12 kilo bevroren knoflook, dat niet meer geschikt was voor consumptie, werden 450 liter bedorven saus, noedels, vis en broccoli in beslag genomen en vernietigd.”

Vreemd genoeg werd de zaak, die deel uit maakt van een keten, niet verzegeld. “De uitbaters kregen wel een laatste waarschuwing. Ze zullen nu vaker gecontroleerd worden en wanneer ze nog eens worden betrapt, gaat de zaak dicht”, zegt Geoffroy Coomans de Brachène.

Op de Stalingradlaan werd wel een zaak verzegeld, weet Bruzz.be. Naast honderd kilogram bedorven voedsel dat er werd aangetroffen, deelde het restaurant de keuken met twee andere, aangrenzende, zaken. En dat kan uiteraard niet.