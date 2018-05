Engelse bondscoach verklaart zijn opvallende WK-selectie, ploegmaat De Bruyne zorgt voor tweet van de dag

De Engelse bondscoach Gareth Southgate maakte woensdag zijn 23 namen voor het WK bekend. Hij koos voor een jonge selectie, waarin vooral Joe Hart, Chris Smalling en Jack Wilshere de opvallende afwezigen zijn. “Ik moest de doelmannen die een beter seizoen speelden een kans geven”, aldus Southgate.

Southgate gaf woensdag na de bekendmaking van zijn selectie wat extra toelichting. “Ik ben echt enthousiast over deze ploeg. Het is een jonge groep, maar we hebben enkele belangrijke ervaren spelers. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de balans in het elftal goed zit. Dat is het geval voor zowel ervaring, karakter en positiespel.”

Trent Alexander-Arnold is met zijn 19 lentes een van de jonkies en de grote verrassing in het team van Southgate. De Liverpool-speler speelde nog geen enkele interland, maar zijn prestaties bij zijn club bleken voldoende voor Southgate. “Zijn eerste oproep voor de Nationale Ploeg is dik verdiend. Ik selecteer geen jonge gasten omdat ze gewoon jong zijn, maar omdat ze het verdienen”, zei de bondscoach. Alexander-Arnold kreeg al, net als ploegmaat Jordan Henderson, felicitaties van ex-international James Milner.

Congrats to these two for making the @England World Cup squad - don't look so shocked Trent, you deserve it! pic.twitter.com/i3pmYXNEXJ — James Milner (@JamesMilner) 16 mei 2018

Southgate motiveerde ook de niet-selectie van Joe Hart. “Ik heb op dit moment drie doelmannen ter beschikking die een beter seizoen hebben gespeeld dan Hart. Het zou zonde zijn als ik die jongens geen kans gaf.” Een van die doelmannen is Nick Pope (26). Die maakte zijn debuut in het Engelse voetbal bij Bury Town, dat op het zevende niveau in Engeland uitkomt. Via de lagere reeksen kwam hij met Burnley in de Premier League terecht.

Congratulations to @Popey1992 on his call up to the @England World Cup 2018 squad, from Ram Meadow to Russia. pic.twitter.com/mpGWMyXB2v — Bury Town F.C. (@BuryTownFC) 16 mei 2018

Spelers op sociale media

Kyle Walker van Manchester City reageerde met een knipoog op zijn selectie. De ploegmaat van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne zei dat hij het telefoontje had gekregen dat geen enkele speler zou willen missen.

The one call you don’t want to miss!!...#WC2018 pic.twitter.com/thH8CvavWA — Kyle Walker (@kylewalker2) 16 mei 2018

Manchester United-speler Ashley Young is verheugd dat hij bij de 23 is. Hij vierde dat door een foto te posten van zijn jongere zelf in een tijd toen uitkomen op een WK voor zijn land nog een droom was.

Maybe this picture said I was gonna live my dream and go to a World Cup... dreams do come true pic.twitter.com/kSM8VORdp0 — Ashley Young (@youngy18) 16 mei 2018

Ook Dele Alli en Jesse Lingard gingen de nostalgische toer op. Alli postte zijn eerste foto als speler van Engeland en benadrukte dat hij nog altijd vereerd is om voor ‘The Three Lions’ uit te komen. Lingard ging net als Young iets verder terug in de tijd.

It's an honour to be named in the England squad for the World Cup. It's a dream come true! Get me to Russia!! #WorldCup pic.twitter.com/D8EjN8z5EI — Dele (@dele_official) 16 mei 2018

Marcus Rashford is een speciaal persoon dankbaar dat hij erbij mag zijn. Hij bedankte zijn moeder om in alle wedstrijden van haar zoon aanwezig te zijn.

After years of you standing on the touch line in the cold and rain, Mum we're off to the World Cup! pic.twitter.com/JOCj5oBCtN — Marcus Rashford (@MarcusRashford) 16 mei 2018

Spitsbroeder Danny Welbeck is ook van de partij en kijkt er duidelijk naar uit om de netten bol te zetten in Rusland.

Privilege and an honour to be selected for @england to go to the #WC2018 in Russia!! Cannot wait to get out there and do the fans proud! Let’s do this!! #ThreeLions pic.twitter.com/d6UuqReUe7 — Danny Welbeck (@DannyWelbeck) 16 mei 2018

Steun voor Southgate bij analisten

Analist Gary Lineker steunt de keuzes van Southgate. Hij stelt dat de bondscoach zijn spelers goed kent en dat hij dus ook het best geplaatst is om een selectie te maken.

Remember, it doesn’t matter one jot who you think should have been left out of the squad, or who should be in it. Not one jot. It’s Gareth Southgate’s choice and he knows them all far better than you. Carry on. — Gary Lineker (@GaryLineker) 16 mei 2018

