Technisch directeur van PSV trekt naar Everton

Marcel Brands, technisch directeur bij PSV Eindhoven, maakt de overstap naar Everton. Dat maakt de Nederlandse kampioen woensdag bekend op zijn website. De 56-jarige Brands zal er dezelfde functie als bij PSV uitvoeren.

“Ik heb het hier geweldig naar mijn zin gehad en PSV heeft me de keuze gegeven om er nog wat jaartjes aan vast te knopen”, zegt Brands op de website van de club. “Het is echt lastig om iets dat goed is los te laten, maar dat ga ik nu toch doen. Ook in mijn functie is de Premier League natuurlijk iets geweldigs. Het is in alle opzichten de grootste competitie ter wereld. Ik krijg nu de kans om daar op mijn manier iets neer te gaan zetten. Daar kijk ik ontzettend naar uit.”

Brands, die als voetballer voor onder meer RKC Waalwijk en Feyenoord speelde, begon zijn carrière als technisch directeur bij RKC Waalwijk in 1997. In 2005 werd Brands aangetrokken door AZ. Vier jaar later werd hij met AZ, onder leiding van coach Louis van Gaal, landskampioen. De invloed van Brands in het succes van de Alkmaarse club was ook PSV niet ontgaan. In 2010 plukte de club uit Eindhoven Brands dan ook weg bij AZ. Brands haalde vervolgens relatief goedkope voetballers naar PSV en verkocht ze jaren later vaak met een forse meerwaarde. Bekende voorbeelden zijn Kevin Strootman, Jeremain Lens en Rode Duivel Dries Mertens. Na acht seizoenen, waarin PSV drie titels en twee KNVB bekers won, verlaat hij nu de Eindhovense club. Zijn functie bij Everton neemt hij op op 1 juni op.

Eerder op de dag nam Everton afscheid van zijn coach Sam Allardyce.

LEES OOK: Slachtoffers bij Premier League-trainers: Allardyce na half jaar bedankt voor bewezen diensten, ook Moyes verlaat club