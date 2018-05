Waasland-Beveren haalt opnieuw speler voor volgend seizoen

De transfercarrousel bij Waasland-Beveren draait de laatste weken overuren. De voetbalclub stelde woensdag zijn reeds zevende aanwinst voor het volgende seizoen aan. De Senegalese aanvaller Lamine Ndao komt over van het Franse US Quevilly en ondertekent een contract voor drie seizoenen, met optie op een extra seizoen.

De nu 23-jarige spits startte zijn carrière bij Cneps Excellence uit Senegal. In het seizoen 2013-2014 merkte Valenciennes hem op en trok de Franse voetbalclub Ndao aan. Na één seizoen in de B-kern vergaarde hij in drie en halve seizoenen speelminuten in 71 wedstrijden waarin hij vijfmaal de netten deed trillen.

De voorbije wintermercato maakte Ndao de overstap naar Quevilly. Daar maakte hij indruk: in elf partijen prikte hij zes treffers tegen de netten. “Lamine is een pijlsnelle en beweeglijke spits met een groot scorend vermogen”, zegt hoofdscout Daniël Declerck. “Hij is dus eerder een lopende spits die goed de ruimtes benut en veel diepgang brengt in het spel van de ploeg. In de zone van de waarheid kiest hij goed positie, bovendien heeft hij ook een goede actie in de benen. We zijn er met z’n allen overtuigd dat hij de netten regelmatig zal doen trillen.”

Ndao is al de zevende inkomende transfer van Waasland-Beveren voor volgend seizoen. Eerder haalde de Wase club Djihad Bizimana, Milan Massop, Paul Keita, Alexis Gamboa en Oscar Threlkeld binnen en werd de uitleenbeurt van doelman Davy Roef verlengd.