Hoe scoor je een Russische vrouw? De Argentijnse voetbalbond kent de kneepjes van het vak

De Argentijnse voetbalbond AFA publiceerde met het oog op het WK een Russische taal-en cultuurgids voor spelers, coaches en journalisten. Opvallend is dat de bond een heel hoofdstuk heeft gewijd aan ‘hoe kans te maken bij Russiche vrouwen’. Het was misschien grappig bedoeld, toch ontving de Argentijnse bond een storm van kritiek.

Het hoofdstuk in de gids omvat een aantal flirttips, oftewel do’s en dont’s bij Russische vrouwen. De eerste indruk is erg belangrijk volgens de Argentijnen. “Daarom moet iedereen goed op zijn uiterlijk letten, goed ruiken en zich goed kleden”, houdt een van de tips uit het hoofdstuk in.

“Veel mannen willen alleen maar met die prachtige Russische vrouwen naar bed. Misschien willen zij dat ook wel, maar er zijn ook vrouwen die zich uniek en interessant willen voelen”, is dan weer een andere gouden regel voor de Argentijnen.

Dinsdag postte de journalist Nacho Catullo een passage van de gids op Twitter. Dat leverde heel wat negatieve reacties op. Iemand reageerde bijvoorbeeld vol ongeloof: “Dit is nu waarom voetbal wordt geassocieerd met primitieve mensen.”

Muy moderno el manual de estilo de la AFA sobre el Mundial pic.twitter.com/aWT4FrfCie — Nacho Catullo (@nachocatullo) 15 mei 2018

De versie van de gids met het bewuste hoofdstuk is al niet meer in omloop. Iedereen die een exemplaar ontving, moest het inleveren en kreeg meteen een nieuwe versie met een hoofdstuk minder. Duizenden exemplaren van het origineel werden vernietigd.

Enkele maanden geleden vond er in het Zuid-Amerikaanse land nog een enorme betoging plaats tegen genderongelijkheid en geweld tegen vrouwen. De gids kwam dus op een erg slecht moment.