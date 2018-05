Angelique (22) kon medepassagier op het nippertje redden van fatale treinrit: “Andere passagiers dachten dat ze sliep”

Sint-Niklaas - Wat een doordeweekse treinrit van Gent naar Kortrijk moest worden, draaide uit op een heuse reddingsactie: Angelique kon net op tijd te hulp schieten toen bleek dat een andere reizigster al een hele tijd buiten bewustzijn was. Terwijl andere passagiers dachten dat de vrouw sliep, hield de 22-jarige verpleegkundige het hoofd koel: “Het is dan ook de enige manier om op gepaste wijze te kunnen ingrijpen.”

“Willen alle aanwezige verpleegkundigen en artsen zich melden in de laatste wagon?” Angelique was nog maar net de trein opgestapt in station Gent-Sint-Pieters toen ze de boodschap door de luidsprekers hoorde. De conducteur was duidelijk op zoek naar hulp. Na even getwijfeld te hebben, “ik ben namelijk nog niet zo lang afgestudeerd”, ging de 22-jarige verpleegkundige toch op zoek naar de persoon in nood. Dat bleek een levensreddende keuze te zijn.

Buiten bewustzijn

“Toen ik in de laatste treinwagon arriveerde, zag ik de dame in kwestie zitten,” vertelt Angelique aan onze redactie. “Ondertussen hadden zich ook al een andere verpleegkundige en een student geneeskunde gemeld.”

Gelukkig maar, want de vrouw in nood bleek al even het bewustzijn te verloren zijn. De conducteur wist te vertellen dat de passagier in Antwerpen was opgestapt, maar eigenlijk al in Sint-Niklaas de trein had moeten verlaten. Gent is maar één treinhalte verder, maar tussen de twee stations zit wel een reistijd van zo’n 30 minuten. De wagon waar de vrouw zich in bevond zat tjokvol, maar niemand dacht eraan alarm te slaan. “Ik denk dat de andere passagiers dachten dat de vrouw sliep”, vertelt Angelique. “Het was pas toen haar overbuur besefte dat het niet normaal was dat de vrouw ook zo hard zweette, dat ze de conducteur verwittigde.” Waarop de treinbegeleider op zoek ging naar medische hulp.

Bijna in coma

Angelique doorzocht de handtas van de vrouw en kwam zo te weten dat ze aan diabetes lijdt, een chronische ziekte waarbij het suikergehalte in het bloed te hoog is. “Door het metertje dat ze bij had in haar tas, konden we meteen haar suikerspiegel meten. Zo werd ons snel duidelijk dat daar het probleem lag: haar bloedsuikerspiegel was veel te laag”, klinkt het. “De vrouw zou bijna in shock gaan. Dat is levensgevaarlijk want dat kan eindigen in een coma, met alle gevolgen van dien.”

“We hebben geprobeerd om de vrouw wakker te krijgen, maar dat lukte maar niet”, zegt Angelique. “Op de trein is er wel een EHBO-kist aanwezig, maar een infuus vind je daar niet in. Ondertussen was ook haar bloeddruk al zo laag dat we ons klaarmaakten om over te gaan tot reanimatie.”

Angelique als verpleegkunde met collega’s (midden). Foto: Angelique

Net op tijd

Ondertussen keken heel wat passagiers verbouwereerd toe. Velen van hen zaten al even bij de treinreiziger. “Maar niemand besefte dat er eigenlijk meer aan de hand was met de vrouw. Ze was niet gewoon in slaap gevallen, ze zat wel degelijk in de problemen. Ook gebeurt het dat mensen wel degelijk beseffen wat er aan de hand is, maar in paniek zijn en daarom niet weten hoe ze moeten reageren. Het is echt belangrijk om het hoofd koel te houden, enkel dan kan je op de juiste manier ingrijpen.”

Terwijl de trein verder raasde, werden de hulpdiensten verwittigd om klaar te staan op het perron van het eerstvolgende station (Waregem). Of toch tenminste zodra de trein zou arriveren. “De hulpdiensten konden uiteindelijk nét op tijd de trein op springen. Zij slaagden erin om de vrouw, met de nodige medische hulpmiddelen, bij bewustzijn te krijgen. Gelukkig maar. Ik ben er zeker van dat er gisteren een mensenleven werd gered. En het is door zo’n voorvallen dat ik besef dat ik mijn hart moet volgen: ik ga opnieuw bij de spoeddienst aan de slag.”