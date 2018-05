Belgische U17 spelen donderdag tegen Italië op het EK voor plek in de geschiedenisboeken

De Belgische jongens onder 17 jaar nemen het donderdagnamidag (om 14u00 Belgische tijd) in het Engelse Rotherham op tegen Italië. Prijs van inzet is een eerste EK-finale ooit voor de jonge Duivels. Bondscoach Thierry Siquet keek vol vertrouwen, maar met het nodige respect voor de tegenstander vooruit naar de halve eindstrijd.

“Italië is van nature een heel georganiseerd elftal”, opende Siquet na de zege tegen titelverdediger Spanje maandag in de kwartfinales. “Het tactische aspect wordt er vanaf heel jonge leeftijd in gedrild. Maar ze hebben ook enkele spelers met veel kwaliteiten, zowel technisch als fysiek.”

Siquet beschikt echter ook over een mature spelersgroep. “Na de zege tegen Spanje zag ik vooral serene spelers die al helemaal met de match tegen Italië in hun hoofd zaten. In dit stadium heb je 1 kans op 2 om door te stoten. Alle ploegen die in de halve finales staan, verdienen hun plaats. Tegen Spanje bewezen we over voldoende mentale, fysieke en technische kracht te beschikken.”

De ploeg van Thierry Siquet, generatie-2001, plaatste zich voor de halve finales na een 9 op 9 in de groepsfase, waarin achtereenvolgens Ierland (2-0), Bosnië-Herzegovina (4-0) en Denemarken (1-0) werden verslagen, en een 2-1 zege in de kwartfinales tegen titelhouder Spanje. Het is voor de Belgische U17 de tweede halve finale in vier jaar tijd. In 2015 haalde de lichting-1998 met bondscoach Bob Browaeys de halve finales op het EK in Bulgarije, en een bronzen medaille op het WK in Chili later dat jaar.