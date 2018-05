Staking piloten Brussels Airlines: onderhandelingen in “cruciale fase”

De onderhandelingen tussen directie en pilotenbonden bij Brussels Airlines zijn woensdag rond 19.00 uur nog altijd bezig. Na 9 uur vergaderen is er nog geen doorbraak.

Er werden de voorbije uren wel voorstellen uitgewisseld - op een voorstel van de directie volgde een tegenvoorstel van de bonden -, maar de standpunten liggen nog een heel eind uit elkaar, zo valt te horen. Sinds 14.00 uur is een sociaal bemiddelaar bij de gesprekken aanwezig.

Aan vakbondszijde luidt het dat de onderhandelingen in een “cruciale fase” zitten, waarin duidelijk zal worden of er nog een basis is om voort te spreken, of dat het eerder in de richting gaat van een breuk. In dat laatste geval behoort een nieuwe stakingsdag, ten vroegste volgende week, tot de mogelijkheden.

Etienne Davignon, de voorzitter van de raad van bestuur van Brussels Airlines, kwam rond 17.00 uur aan op de hoofdzetel. Hij bleef op de vlakte over het verloop van de gesprekken, maar liet weten dat “een staking nooit goed is voor de reputatie van een bedrijf”.