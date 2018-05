Ongezien: voorzitter Serie A-club zegt welke transfers zijn sterspelers moeten maken komende zomer

De zomertransfermarkt is nog eventjes van ons verwijderd, maar de geruchtenmolen draait toch alweer op volle toeren. Nu Italië ontbreekt op het WK, kijken ze in de Serie A al richting mercato. En daarbij viel een uitspraak van Sassuolo-voorzitter Giorgio Squinzi op.

De grote baas van MAPEI, de eigenaar en sponsor van de Italiaanse eersteklasser, ziet verschillende van zijn spelers gelinkt worden aan een transfer. Vooral Domenico Berardi (23) en Matteo Politano (24) kunnen op serieuze interesse rekenen van de Italiaanse topclubs. Berardi (een schaduwspits) staat al jaren te boek als een toptalent en was een tijd lang eigendom van Juventus. Politano (een winger) werd opgeleid bij AS Roma, maar kon er nooit doorbreken en verhuisde in 2016 naar Sassuolo.

Politano kon in de winter al naar Napoli, maar verkoos om minstens het seizoen uit te doen bij de Neroverdi. Nu wordt hij ook gelinkt aan Milan en Inter. Net als Berardi. Maar daar heeft Squinzi zo zijn mening over. “Berardi is een fan van Inter, maar dat wil niet zeggen dat hij naar Milaan trekt. Als hij of Politano zouden vertrekken, raad ik hen aan om Roma en Napoli te overwegen. Dat zal het beste zijn voor hen en de Italiaanse nationale ploeg.”

Een voorzitter die zijn beste spelers advies geeft over hun nakende transfer? Alleen in Italië... Sassuolo speelde vorig seizoen nog tegen Genk in de Europa League. De Limburgers wonnen toen beide wedstrijden. In Genk werd het 3-1, in Italië 0-2.