Hoe de sjoemelsoftware van Volkswagen de teloorgang van topclub Wolfsburg inleidde

Vanavond speelt Wolfsburg voor het tweede opeenvolgende seizoen barrageduels om zich te handhaven in de Bundesliga. Tegenstander is de schijnbaar onbeduidende tweedeklasser Holstein Kiel. Ongezien voor een club die in 2009 nog kampioen speelde, de definitieve doorbraak van Kevin De Bruyne bewerkstelligde en vandaag nog steeds drie Belgen in zijn rangen telt. En zeggen dat het allemaal begon met geknoei met uitlaatgassen.