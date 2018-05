Wat doet Zlatan Ibrahimovic hier? Iets dat we allemaal in ons leven moeten doen

Zlatan Ibrahimovic zei in maart Manchester United vaarwel na een indrukwekkende carrière in het Europese voetbal met onder andere elf landstitels. De Zweed trok richting de MLS voor een avontuur bij LA Galaxy en scoorde meteen twee keer bij zijn debuut. Maar zo'n verhuis heeft ook praktische gevolgen. Zo moest Ibrahimovic zijn Amerikaans rijbewijs halen om überhaupt te mogen rondrijden over de Atlantische Oceaan. En hij slaagde met glans, dat liet zijn club weten op Twitter. Zelfs met zonnebril...

Zlatan with the true American experience: a trip to the DMV (via Rolf Feltscher) pic.twitter.com/6skIncdSF1 — Bleacher Report (@BleacherReport) 16 mei 2018