Jongeman (18) takelt dakloze man toe, maar zijn moeder geeft hem aan bij de politie

Een 18-jarige man is woensdag gearresteerd nadat hij een dakloze man lelijk had toegetakeld. Het voorval werd gefilmd, en de beelden kwamen in de handen van de moeder van de dader. Die is ermee naar de politie gestapt.

De jongeman, die in het gezelschap was van twee vrienden, benaderde maandagavond een dakloze man die in de Luikse gemeente Flémalle tegen een boom zat. Hij vroeg de man om zijn zakken leeg te maken en gebruikte daarbij geweld. De verdachte schopte het slachtoffer twee keer in de rug en één keer in het gezicht. De man viel daarna neer op de grond.

De feiten werden echter gefilmd, waarna de beelden bij de moeder van de dader terechtkwamen. Die stapte daags nadien met de video naar de politie, om haar zoon aan te geven. De jongeman ontkent de feiten en verklaarde tegenover de politie dat hij met een mes bedreigd werd en dat hij zichzelf wilde verdedigen. Een verklaring die echter wordt tegengesproken door de vrienden die hem die avond vergezelden.