Alerte politieagent pakt voortvluchtige drugscrimineel op

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft dinsdag de voortvluchtige drugscrimineel Omar G. in Merksem opgepakt na een korte achtervolging. Een politieman die niet in dienst was merkte de verdachte op in een broodjeszaak.

G. werd door de alerte politieagent opgemerkt in een Merksemse broodjeszaak. De politieman was niet aan het werk maar hij riep toen de hulp in van zijn collega’s van het snelle responsteam omdat de verdachte gekend is als een bekwaam kickbokser.

Toen de verdachte de broodjeszaak verliet en de politie opmerkte, sloeg hij onmiddellijk op de vlucht. De politie zette de achtervolging in, rekende G. snel in en bracht de verdachte over naar de gevangenis.

Uit onderzoek van de Antwerpse lokale recherche bleek dat de man een belangrijke rol had in een criminele organisatie die instond voor de verkoop van cocaïne in Antwerpen. Hij was ook betrokken bij de invoer van een onderschepte lading van 124 kilogram cocaïne via de Rotterdamse haven. De drugscrimineel werd hiervoor eerder al bij verstek veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar.