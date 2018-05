Zo stoomt Romelu Lukaku zich klaar voor de FA Cup-finale tegen Chelsea

Zaterdag staat in Engeland de finale van de FA Cup op het programma. Manchester United geeft dan op Wembley Chelsea partij. Er wint dus sowieso een Belg de Engelse beker. Eden Hazard en Thibaut Courtois met de Blues of Romelu Lukaku en Marouane Fellaini met de Red Devils. 'Big Rom' raakte eind april geblesseerd aan de enkel, maar werkt hard aan zijn fitheid. Hij werd door José Mourinho opgenomen in de wedstrijdselectie en stoomt zich in Antwerpen bij 'Move to Cure' klaar voor de finale. Met een VR-bril en al! Hopelijk is hij er zaterdag vanaf de aftrap bij.