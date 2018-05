Ploegmaat Miangue krijgt slechts dopingschorsing van zes maanden na twee positieve tests

Joao Pedro, de Braziliaanse aanvaller van Cagliari, is woensdag door het Italiaans antidopingagentschap (NADO) voor zes maanden geschorst na tot twee maal toe positief te hebben getest. Pedro mag opnieuw in competitie uitkomen op 16 september en mist zo enkel het begin van het nieuwe seizoen.

In eerste instantie werd een straf van vier jaar gevorderd tegen de 26-jarige spits nadat hij in februari in de wedstrijden van Cagliari, de ploeg van Senna Miangue, bij Sassuolo en Chievo Verona telkens positief testte op hydrochloorthiazide, een middel dat dopinggebruik kan maskeren.

Joao Pedro hield echter hardnekkig vol dat hij het product ongewild had binnengekregen via vervuilde voedingssupplementen en werd daarin gevolgd door het NADO.

“Deze beslissing is fantastisch nieuws voor mij, gezien de vier jaar schorsing die mij boven het hoofd hing”, reageerde de Braziliaan. “Het is een overwinning voor mij dat men mijn verdediging geloofde. Er was geen kwaad opzet in het spel.”

Joao Pedro is de tweede speler dit seizoen in de Serie A die geschorst wordt na een positieve dopingtest. Eerder werd Benevento-kapitein Fabio Lucioni in januari voor een jaar geschorst na gebruik van het steroïde clostebol. De clubdokter van Benevento, Walter Giorgione, werd voor vier jaar geschorst, omdat hij Lucioni het product toediende.