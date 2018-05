Ze kosten een derde meer dan gangbaar ­voedsel, maar toch gingen vorig jaar weer zes ­procent meer bioproducten over de toonbank. “Schandalen als die in de slachthuizen en de fipronilcrisis hebben veel mensen bang gemaakt”, zeggen experts.

Bio zit al jaren in de lift. Sinds 2008 is de productie en verkoop in Vlaanderen aan het stijgen, en ook 2017 was opnieuw een bioboerenjaar. De cijfers in het nieuwste jaarlijkse biorapport van het departement ...