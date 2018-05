Waarom de Rode Duivels nefast zijn voor de verkeersveiligheid

Straten en pleinen kleuren weer rood, geel en zwart. En daar hoort ook een pintje bij tijdens de matchen van de Rode Duivels. Of meer dan eentje. In het uur na een wedstrijd van ons nationale elftal stijgt het aantal ongevallen op de weg met 80 procent. “Een taxi of de fiets kost minder dan een boete”, waarschuwt de politie.