Alle gemeenten hangen donderdag regenboogvlag uit, behalve twee: dit is hun excuus

Op 17 mei vieren we de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT) en hangen gemeenten een regenboogvlag uit in solidariteit met holebi’s en transgenders. Alle gemeenten, behalve twee: Kraainem en Sint-Martens-Latem weigeren mee te werken.

Overal ter wereld worden donderdag acties georganiseerd om aandacht te vragen voor de rechten en het welzijn van holebi’s en transgenders. Ook in 99% van de Vlaamse en Brusselse gemeenten wappert de regenboogvlag, meldt Çavaria, de koepelorganisatie van holebi- en transgenderverenigingen. Overal, behalve in twee gemeenten.

Kraainem en Sint-Martens-Latem weigeren als enige gemeenten deel te nemen aan het initiatief. “Kraainem verschuilt zich achter het neutraliteitsprincipe”, laat woordvoerder Jeroen Borghs van Çavaria weten in een reactie aan Het Nieuwsblad. “Dat is natuurlijk onzin, want het is hier geen kwestie van neutraliteit. Het is een actie tegen homo- en transfobie.”

Dat Sint-Martens-Latem de vlag niet uithangt, werd bij toeval ontdekt. “We hebben in de aanloop naar 17 mei naar goede gewoonte nog een belrondje gedaan bij alle gemeentes”, aldus Borghs. “Net als vorige jaren mochten we Sint-Martens-Latem registreren als deelnemende gemeente. Alleen lieten ze meteen ook weten dat ze de vlag niet gingen uithangen. Onbegrijpelijk.”

Vorig jaar weigerde ook Drogenbos een vlag uit te hangen, maar daar is het gemeentebestuur intussen bijgedraaid. En ook al zijn twee koppige gemeenten dus niet van de partij, toch spreekt Çavaria van een groot succes. “Dat bijna alle Vlaamse en Brusselse gemeenten deelnemen aan onze regenboogvlaggenactie is echt een unicum. Zowel in de grote steden als op het platteland, van de kust tot in Limburg, overal wapperen regenboogvlaggen.”