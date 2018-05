Kunsthandelaar wist als enige dat spotgoedkoop schilderij eigenlijk een echte Rembrandt was en dat leverde hem een fortuin op

Wie opgroeit tussen twee portretten van Rembrandt van Rijn, kweekt automatisch een buikgevoel voor het werk van de grootmeester. En zo had de Amsterdamse kunsthandelaar Jan Six (39) aan één blik op de catalogus van Christie’s genoeg om te beseffen dat het veilinghuis goud in handen had, zonder dat ze het zelf wisten. Voor amper 155.000 euro kon Six het Portret van een jonge man kopen. Over de prijs die hij nu zelf vraagt wil hij niets kwijt. “Het zal een veelvoud zijn van wat ik betaalde en minder dan 100 miljoen euro. Al is het gevoel dat ik een Rembrandt ontdekte me nog veel meer waard.”