Atlético Madrid kroonde zich woensdag tot winnaar van de Europa League door Olympique Marseille met 0-3 te verslaan in Lyon. Antoine Griezmann scoorde beide doelpunten voor de Spanjaarden en was dus dé man van de wedstrijd. Mogelijk heeft u de finale gemist en in dat geval heeft u was gemist. Zowel op als naast het veld leverde deze finale prachtige beelden op.